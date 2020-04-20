حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بـ"طريق السريع" في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تحت غطاء أمني، شن مسؤولو مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية. واستهدفت الحملة إزالة التعديات بطريق مصر أسيوط السريع بنطاق قرية منيل شيحة، وتم إزالة عدد من حالات التعدي. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحسم مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين؛ حفاظا على الرقعة الزراعية.

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