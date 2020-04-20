"الزراعة" و"السياحة" تطلقان زيارة افتراضية للمتحف الحيواني بحديقة حيوان الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قررت وزارتا الزراعة والسياحة، تفديم عرض مميز عن متحف الحيوان بحديقة الحيوان بالجيزة، بالتزامن مع احتفالات شم النسيم.

وتأتي الفكرة ضمن أحد وسائل التخفيف التي تتبعها الدولة المصرية، للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ويعتبر المتحف الأول الذي يتم إنشاؤه في مصر والشرق الأوسط عام 1906، ويضم نماذج من المحنطات النادرة والهياكل العظمية والجلود والجماجم لمعظم الحيوانات والطيور والزواحف البرية، بالإضافة إلى مجموعات مختلفة من المومياوات الأثرية، ويضم 1352 طائرًا مُحنطًا، 555 من الثدييات، و259 من الزواحف، و115 من الجماجم، 49 من الرءوس، و35 من الهياكل العظمية، ويرجع تاريخ بعض المحنطات إلى عمر حديقة الحيوان نفسها الذي تجاوز المائة عام، بينما يعود بعضها لآواخر القرن التاسع عشر، أما أحدث مومياء في المتحف فهي لإنسان الغاب والذي تم تحنيطه منذ 5 سنوات.

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جدير بالذكر أن المتحف تم تجديده عدة مرات اولها عام 1962، ثم عام 1988، ثم أغلق لما يقرب من 18 عامًا منذ عام 1998 وحتى عام 2015، ثم أعيد تطويره وافتتاحه بعد التطوير.

وأغلب الحيوانات والهياكل الموجودة به هي حيوانات كانت موجود في الحديقة، ونفقت بسبب كبر السن لو للمرض وتم تحنيطها، وهناك أيضًا فوناطات من الخارج وتم مصادراتها أو هدايا مثل إوز الفول الذي أحضره الملك فاروق عام 1943، العديد من الطيور والجوارح المحنطة.

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