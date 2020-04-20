محافظ جنوب سيناء يتابع الإجراءات الاحترازية خلال شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:
أجرى اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمدينة الطور، لمتابعة غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات، والارتكازات الأمنية، للحد من تجمعات المواطنين خلال يوم شم النسيم، وذلك في إطار بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد –19".
وأكد المحافظ استمرار تطبيق قرارات غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق، وغلق جميع الطرق المؤدية إليها، ومنع أي أتوبيسات أو وسائل نقل جماعي من المرور من الكمائن، إلى مناطق الشواطئ والمتنزهات.
وأشاد اللواء خالد فوده، بجهود الأجهزة الأمنية وتعاونها مع الجهات التنفيذية، والقوات المسلحة، في تنفيذ القرارات الخاصة بمنع التجمعات حرصًا على سلامة المواطنين وصحتهم.
كما تابع المحافظ من خلال غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، تواجد رؤساء المدن لمتابعة الشواطئ والمتنزهات، لمنع أي تجمعات واختلاط المواطنين.
ووجه المحافظ الشكر لجميع مواطني المحافظة لالتزامهم بالقرارات الخاصة بمنع التجمعات خلال أعياد الربيع.
رافق المحافظ في جولته، أحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية.
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