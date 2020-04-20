وزير الصحة التركي: 4674 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 4674 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كما

توفي 123 ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2140.، حسبما ذكر موقع رويترز.

وأضاف الوزير أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد وصل إلى

90 ألفا و980 حالة وهو الأعلى مقارنة بأي دولة أخرى خارج أوروبا أو الولايات المتحدة.

وقال الوزير إن 13 ألفا و430 شخصا تعافوا من الفيروس المستجد حتى الآن وإن عدد الاختبارات التي أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضي وصل إلى 39703.