454 وفاة جديدة بكورونا فى إيطاليا والحصيلة ترتفع إلى 24114 حالة

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 454 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء

كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 454 حالة، بينما بلغ هذا المعدل 433 في الإحصائية السابقة.

وأكدت وكالة الحماية المدنية أن حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا بلغت 24114 شخصا، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا إلى 181228 بتسجيل

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2256 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع معدلات الأيام السابقة.

وسجلت في إيطاليا السبت والجمعة الماضيين 482 و575 وفاة جديدة بالفيروس على التوالي.

وتحتل إيطاليا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الوفيات، لكن هناك مؤشرات في الفترة الأخيرة على أن البلاد تجاوزت ذروة الوباء وأن الوضع يستقر أكثر فأكثر.