أمريكا تطالب الصين بالسماح لمحامي حقوق الإنسان وانج كوانزانج بحرية الحركة

طلبت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، من الصين بالسماح لمحامي حقوق الإنسان وانج كوانزانج بحرية الحركة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته على موقعها: "تدعو الولايات المتحدة جمهورية الصين الشعبية إلى السماح بحرية الحركة لمحامي حقوق الإنسان وانج كوانزانج، بما في ذلك القدرة على الانضمام إلى عائلته في بكين، بعدأن تم الإفراج عنه بعد 5 سنوات من الاحتجاز غير العادل".
وأضافت: "ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى تدهور صحته الجسدية والعقلية، وإساءة معاملته في السجن".
وتابعت بالقول: "ما زلنا ندعو إلى الإفراج عن جميع المعتقلين ظلما، مثل لي يوهان ويوون شنج، فضلا عن المواطنين الصينيين الآخرين المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية سعيا إلى مجتمع أكثر إنصافا وعدلا".
كما أكدت الدبلوماسية الأمريكية أنها ما زلت تشعر بالقلق إزاء "ضعف سيادة القانون في جمهورية الصين الشعبية، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب في الحجز، واستمرار الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد داخل حدودها".
وختمت بيانها بالقول: "نحث جمهورية الصين الشعبية على الوفاء بالتزاماتها الدولية ووعودها في مجال حقوق الإنسان في دستورها".
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