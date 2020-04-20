بريطانيا تسجل 16509 وفيات بكورونا في المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 449 حالة وفاة بفيروس كورونا في المستشفيات خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد الوفيات بالمستشفيات إلى16509، مقارنة بـ16060 قبل يوم ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأشارت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إلى أنحصيلة الوفيات تشمل الحالات المسجلة حتى الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الأحد.
وأضافت أن إجمالي المصابين بكورونا بلغ 124 ألفا و743 حالة حتى الساعة 8:00 صباح اليوم الاثنين بتوقيت غرينيتش.
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