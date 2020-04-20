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برلين تدفع تكاليف علاج مرضى كورونا الأوروبيين على أراضيها

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أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أنها ستدفع ثمن علاج المرضى الأوروبيين بفيروس المستجد، الذين يخضعون للعلاج في مستشفيات البلاد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

وقال وزير الصحة، ينس شبان، إن قيمة هذه التكاليف تبلغ حوالي 20 مليون

يورو، مؤكدا أن "ألمانيا ستدفع تكاليف التكفل بالمرضى، لأن الأمر بتعلق بمنظورنا لفكرة التضامن الأوروبي".

 

ومن بين المرضى الذين يخضعون للعلاج في ألمانيا يوجد 130 فرنسيا و44 إيطاليا و55 هولنديا.

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وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا عن تسجيل 1775 إصابة و110 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 141672 إصابة و4404 وفيات.

 

وتعزز الأرقام الجديدة أخيرا الأمل في أن الوباء بات في منحى تنازلي في البلاد، مع تراجع مستمر في عدد الإصابات اليومية.

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