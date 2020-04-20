هكذا استعدت رئاسة الحرمين الشريفين لاستقبال شهر رمضان

كشف الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن جاهزية الرئاسة لاستقبال شهر رمضان الكريم، في ظل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا (كوفيد-19).



وأشار إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بعد تفشى وباء كوفيد -19، وتسببه في إيقاف العمرة والزيارة، وفرض منع التجول على مدار اليوم بمكة المكرمة, والمدينة المنورة, جعل رئاسة الحرمين تضاعف جهودها في تعقيم وتنظيف الحرم المكي الشريف لتصل إلى سبع مرات يومياً، وتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية والرقمية، واستمرار العمل عن بعد، وبث رسالة الحرمين للعالم أجمع من خلال مواقع

الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي.



واعتمدت الرئاسة خطة تشغيلية لموسم رمضان المبارك تتكون من 10 محاور وهي: المحور التوجيهي والعلمي ويعنى بنشر رسالة الحرمين الشريفين التوجيهية والإرشادية وتعزيزها, وتنظيم الدروس والمحاضرات العلمية وإقامتها عن طريق الاتصال المرئي, وإقامة الدورات العلمية عن بعد, والعمل على تحقيق رسالة الحرمين الشريفين العلمية والثقافية من خلال الوسائل التقنية المتاحة.



ومحور التميز التشغيلي ويعنى بالإشراف على الخدمات التشغيلية المقدمة الفنية والخدمية بالإضافة إلى تطبيق

وسائل الأمن والسلامة

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ومحور التحول الرقمي ويعنى بتقديم تقنية عالية الجودة وتجهيز البنية الرقمية التحتية لإيصال رسالة الحرمين للعالم أجمع.

ومحور الاتصال المؤسسي ويهتم بتوثيق الجهود المقدمة ونشر الخدمات التي تقدمها القيادة الرشيدة في الحرمين الشريفين عبر القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي.



كما أن هناك ست محاور أخرى وهي: محور التميز التطويري, ومحور النشاط الاجتماعي, والمحور الرقابي, ومحور القوى العاملة, والمحور الإشرافي, والمحور التكاملي.



وأوضح السديس إلى أن كافة المنتسبين فى رئاسة الحرمين يعملون على مدار الساعة وفي كافة الظروف بلا كلل أو ملل مستشعرين فضل خدمة بيت الله الحرام, وساعين لبذل المزيد من الجهود في تقديم خالص الخدمات, والتفاني من أجل تحقيق تطلعات القيادة في الحرمين الشريفين.

