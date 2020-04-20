توقيف لبناني حضّر لاعتداءات في أوروبا الغربية

شبكة داعش
أوضح البيان أن الرجل الذي لم تكشف هويته "كان يخطط لإقامة شبكة على أراضي الجمهورية البولندية وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، بهدف تنفيذ اعتداءات إرهابية في دول أوروبا الغربية"، تابع أن الموقوف لديه "روابط عائلية مع إرهابيي ما يُعرف بتنظيم داعش الذين قتلوا في المعارك مع قوات التحالف على أراضي سورية والعراق".
عبر الإنترنت
يعتقد بحسب المتحدث أن الرجل تواصل بشكل مكثف عبر الإنترنت خلال إقامته في بولندا مع مجموعات في تنظيم داعش وأشخاص على ارتباط بالتنظيم يقيمون في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي، وكان يقدم مساعدة مالية لعناصر هذا التنظيم في سورية.
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