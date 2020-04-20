السودان: تحذيرات من انهيار النظام الصحي أمام "كورونا"

حذرت لجنة الأطباء المركزية بالسودان، الإثنين، من "نزف" الطواقم الطبية لعدم توافر أدوات الوقاية من فيروس كورونا، وانهيار النظام الصحي في البلاد.



وقالت اللجنة (غير حكومية) في بيان، إن الكوادر الطبية والصحية تعاني الكثير من أجل استقرار النظام الصحي، لمواجهة فيروس كورونا.



وتابعت: "نزف الكوادر الطبية والصحية بدأ بالفعل نتيجة لعدم توفير معينات العمل والحماية الشخصية اللازمة، إضافة لغياب نظام الفرز البصري في فرز حالات الإصابة بالفيروس".



وحذرت لجنة الأطباء من انهيار النظام الصحي بالسودان حال استمرار الأوضاع، إذ أعلنت عن توقف العمل جزئيًا في 13 مستشفى بالبلاد.



وأضافت: "تختلف أسباب توقف المستشفيات، بعضها من تعرض الكوادر الطبية والصحية لحالات إصابة بفيروس كورونا دون وجود أدوات وقاية كافية، إضافة إلى عدم توفر وسائل نقل، وتوقف العمل للتعقيم."



وصباح الإثنين، سجل السودان حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 12، فيما بلغت محصلة الإصابات 92 بينها 8 متعافين. المصدر: الأناضول



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