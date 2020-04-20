صدمة في عالم الاسواق.. انهيار تاريخي لسعر النفط الأمريكي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 أبريل 2020 08:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 أبريل 2020 08:14 مساءً - مشاركة

وذكرت وكالة “رويترز” أن عقود الخام الأمريكي الآجلة انهارت بأكثر من 98 % إلى 20 سنتا للبرميل. ويعود هذا المستوى الذي سجله الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” الأدنى في التاريخ.

وعزا خبراء هذا الهبوط لتراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا، واقتراب مستودعات النفط الأمريكية من الامتلاء.

ويأتي الانهيار في أسواق النفط وسط حالة من الركود الاقتصادي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحته.

ويحذر صندوق النقد الدولي من أن دخول اقتصادات العالم في دوامة من الهبوط سيكون الأعمق منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن الماضي.