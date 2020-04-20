وجاء في بيان صادر عن الحزب، الذي يمثله 11 نائبا في البرلمان، أن الصيام مع المسلمين “مثال كبير على روح التضامن في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع”، في إشارة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف البيان أن تجربة الصيام ستكون “فريدة من نوعها، وفرصة حقيقية لاختبار مشاعر الجوع عبر الامتناع عن الشراب والطعام لساعات طويلة”.
وتابع: “إن الجوع ليس خيارا للكثيرين في بلدان عدة، وبسبب فيروس كورونا، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعتمدون على الجمعيات الخيرية الغذائية”.
ووجه الحزب دعوة الصيام إلى أعضائه وأنصاره “الذين يتمتعون بصحة جيدة، ولا يعانون من أي مشاكل صحية قد تمنعهم من المشاركة في هذه الفعالية”.
كما أشار إلى أن المشاركين في فعالية الصيام، سيوثقون تجربتهم ومشاعرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “#LibDemIftar” أي “إفطار الديمقراطيين الليبراليين”.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب بريطاني يدعو أعضاءه إلى صيام يوم السبت المقبل لمشاركة المسلمين احتفالهم بشهر رمضان عبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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