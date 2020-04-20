سطات.. توقيف شخصين لنشرهما تسجيل فيديو يتضمن ادعاءات كاذبة حول وباء كورونا

مكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات، صباح اليوم الاثنين، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 23 و25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في نشر تسجيل فيديو يتضمن ادعاءات كاذبة حول انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وتحريضا على الكراهية والتشهير بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية مع مقطع فيديو متداول عبر تطبيقات التراسل الفوري، يتضمن تصريحات للمشتبه فيهما تنطوي على قذف وتحريض على الكراهية في حق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هويتهما وتوقيفهما.

وأضاف المصدر ذاته، أن إجراءات تنقيط المشتبه فيهما أوضحت أنهما يشكلان موضوع شكاية مماثلة سجلتها في حقهما سيدة تتهمهما بالسب والشتم والتشهير بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

وحسب البلاغ، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال التي يشتبه في ضلوعهما في ارتكابها.

وتندرج هذه القضية في سياق جهود الرصد واليقظة المعلوماتية التي تضطلع بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك لمكافحة المحتويات الرقمية التي تحمل أخبارا مضللة أو تحرض على العنف والكراهية.