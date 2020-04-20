حالة انتحار جديدة في الحسيمة.. رجل في عقده الرابع

اهتز إقليم الحسيمة، اليوم الاثنين، على وقع حالة انتحار جديدة، بعدما أقدم رجل على وضع حد لحياته شنقا داخل منزله، الموجود في جماعة “أيت يوسف”.

وتشير المعلومات المتوفرة لـ”اليوم 24″ إلى أن الهالك، البالغ من العمر 40 سنة، عُثر عليه معلقا بواسطة حبل، داخل إحدى غرف منزله بعد ساعات قليلة من وفاته.

وأوضحت المعلومات، التي حصل عليها الموقع، أن الهالك كان يعاني اضطرابات نفسية، دفعته إلى إنهاء حياته بطريقة مأساوية.

وحلت سيارة نقل الأموات إلى عين المكان، ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات، التابع للإقليم، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي إجراءاتها القانونية المعمول بها في مثل هذه الحوادث.