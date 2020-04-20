أمريكا الأولى في عدد الإصابات.. والعالم يقترب من تسجيل 2.5 مليون إصابة بكورونا

يقترب عداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم،من تسجيل 2.5 مليون إصابة مؤكدة، حسب آخر الأرقام، وبيانات الإصابة فى دول العالم.

وقد سجل، إلى حدود منتصف اليوم الاثنين، 2.428.332 إصابة، بينما سجلت الوفيات 166.130، وتجاوزت الحالات، التي تماثلت للشفاء إلى 636.909 حالة.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في عدد الإصابات بنحو 764.265 حالة، توفي منها 40.565 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 71.012 حالة.

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وقد حافظت إسبانيا على المركز الثانى بعدد الإصابات، التي بلغت 198.674 حالة، توفى 20.453، وتماثل للشفاء 77.537 حالة، بينما سجلت إيطاليا 178.972 حالة لتحتل المركز الثالث، في حين توفى 23.600 حالة، وتماثل للشفاء 47.055 حالة.

وتجاوزت نسبة الشفاء في 210 دول 26 في المائة من إجمالي الاصبات، التي أكدت التحاليل المخبرية خلوها من فيروس كورونا، فيما بلغت نسبة الوفيات 6.8 في المائة.