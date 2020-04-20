بوتين: لم نصل إلى الذروة رغم تجاوز إصابات كورونا في روسيا 47 ألفا

الإثنين 20 أبريل 2020

فيلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تمكنت من إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن ذروة تفشي المرض لم تأت بعد، وذلك بعد أن تجاوز عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 47 ألفا.

وأكد بوتين اليوم الإثنين في اجتماع مع مسؤولين وخبراء في مجال الصحة أذاعه التلفزيون، أنه "على الرغم من حملة المكافحة فقد انتشرت العدوى من العاصمة موسكو، أكثر المناطق تضررا في البلاد، إلى جميع مناطق الدولة التي يتجاوز عددها 80 منطقة".

وتابع "لقد نجحنا مع ذلك في إبطاء هذه العملية وصدها"، لكنه أضاف "ذروة معدل الإصابة لم تأت بعد".

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وأعلنت روسيا اليوم عن 4268 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، نزولا مما يزيد على 6000 في اليوم السابق.

وقالت قوة المهام الروسية لمكافحة الفيروس، إن 44 شخصا لقوا حتفهم الليلة الماضية ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 405.

وزادت وتيرة الإصابات بالفيروس في روسيا خلال شهر أبريل/نيسان الجاري، رغم فرض إجراءات عزل عام في موسكو ومجموعة واسعة من المناطق الأخرى منذ 3 أسابيع.

وأظهرت بيانات رسمية أن نتائج فحوص خاصة لأشخاص لا يعانون من أعراض ترجح أن فيروس كورونا تسلل إلى سكان العاصمة بشكل أكبر.