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شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تعلن عن تراجع بأعداد مصابي كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 20 أبريل 2020
صورة أرشيفية
أظهرت حصيلة رسمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تراجع، اليوم الإثنين، للمرة الأولى في إيطاليا، بحيث بلغ 108 الاف و237 مصابا، أي أقل بـ20 إصابة عن يوم أمس الأحد.
وقال رئيس جهاز الحامية المدنية الإيطالي انجيلو بوريلي خلال مؤتمر صحافي: "إنها المرة الأولى، إنه معطى إيجابي".
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