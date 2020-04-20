روسيا تعزل آلاف الجنود لمدة أسبوعين جراء كورونا

الإثنين 20 أبريل 2020

أمرت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، بوضع آلاف الجنود الروس في الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد إلغاء عرض عسكري ضخم كانوا يتدربون عليه في الميدان الأحمر بالعاصمة موسكو بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



وكان من المقرر إقامة العرض بمشاركة ما يصل إلى 15000 جندي إلى جانب المعدات العسكرية في 9 مايو/أيار المقبل، للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، وهو حدث كان الكرملين يأمل أن يستعرض فيه نفوذ روسيا العسكري والدبلوماسي.

وقالت قناة "زفيزدا" التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية إن جميع الجنود الذين شاركوا في التدريبات في موسكو ستتم إعادتهم إلى ثكناتهم الدائمة في جميع أنحاء البلاد حيث سيتم عزلهم لمدة أسبوعين.

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ولم تذكر الدفاع الروسية ما إذا كان الحجر الصحي مجرد إجراء احترازي أو ما إذا كان أي من جنودها قد مرض أو جرى وضعه قيد الملاحظة، لكنها قالت إنه سيتم تطهير جميع المركبات العسكرية والقطارات والطائرات المستخدمة في إعادة تمركزهم.

وتشير تقارير وسائل الإعلام الروسية إلى أن الفيروس انتشر في الواقع بين أولئك الذين شاركوا في التدريبات.

وتجاوزت حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد 47 ألف حالة، بينها 404 وفيات، بحسب آخر إحصاء حكومي.