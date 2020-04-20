شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للاغاثة يوزع سلال غذائية في سقطرى والمهرة والان مع التفاصيل

الإثنين 20 أبريل 2020 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية ، 350 سلة غذائية، تزن 25 طنًا و900 كيلو غرام، في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى والتي استفاد منها 2,100 فرد، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، السلة الغذائية لشهر رمضان المبارك في محافظة المهرة والتي تستهدف 1,075 أسرة من الأسر النازحة والأشد فقرا بواقع 7,500 فرد في مديريتي سيحوت والغيضة.

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