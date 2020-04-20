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ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا فى جيبوتى

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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الإثنين 20 أبريل 2020

صورة أرشيفية

سجلت جيبوتى، رقمًا قياسيًا محليًا فى عدد الحالات التى تماثلت للشفاء من كوفيد - 19 في يوم واحد، إذ تعافى 26 شخصًا من هذا المرض ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 102.

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ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء "واس"، يأتي ذلك فيما تواصل جيبوتى اتخاذ تدابير صارمة لوقف انتشار الوباء ، تتجه نحو العزل العام، بما في ذلك إغلاق المؤسسات التعليمية ودور العبادة وإيقاف الأنشطة والترفيهية وتعليق الرحلات الجوية ومنح موظفي القطاعين العام والخاص إجازة رسمية.

وأوضحت وزارة الصحة الجيبوتية، اليوم أنه حتى يوم أمس تم تسجيل 114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 658 اختبارًا للكشف، مؤكدة أن هذه الحالات تعود جميعها لأشخاص انتقلت إليهم العدوى.

أعلنت وزارة الصحة في جيبوتى، الخميس عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

ويواصل فيروس كورونا انتشاره بشكل كبير فى مختلف دول العالم، وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن حاجز الـ88 ألف، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و500 ألف حالة، وارتفعت حالات الشفاء لأكثر من 330 ألف شخص.

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