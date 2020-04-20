شكرا لقرائتكم خبر عن «منظمة الصحة» تحذر أوروبا من تجاهل تلقيحات الأمراض الأخرى والان نبدء بالتفاصيل

حذرت منظمتا الصحة العالمية واليونيسيف الدول الأوربية من الانشغال بأزمة كورونا وتفويت مواعيد التلقيح الروتيني ضد الأمراض، في ظل الانشغال في الأزمة التي سببها فيروس كوفيد 19 .

وقالت مديرة إقليم أوروبا في اليونيسيف أفيشان خان إنه في حال حدوث انقطاعات مؤقتة لخدمات التلقيح الروتيني، يتعين التخطيط لاستئنافها بأسرع ما يمكن بعد استقرار الأوضاع.

وأكدت المنظمتان في بيان مشترك أهمية استخدام الحكومات لكل فرصة ممكنة لحماية الناس من العديد من الأمراض التي تتوفر لقاحات لها.

وأوضح البيان أن الإقليم الأوروبي في عام 2018 لم يلقح أكثر من نصف مليون بالجرعة الأولى من لقاح الحصبة، مما أدى في العام التالي 2019 إلى إصابة 100 ألف شخص من كل الفئات العمرية بالمرض.