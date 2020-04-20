شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحبط هجوماً على صرواح ويقتل ويصيب حوثيين والان نبدء بالتفاصيل
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// " إن ميليشيا الحوثي شنّت فجر اليوم، هجوماً على أحد المواقع في ميسرة جبهة صرواح إلا أن الجيش الوطني اليمني تصدّى لهم وأوقع عدداً من العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح".
وأضاف المصدر" أن الجيش الوطني اليمني استعاد كميات من الأسلحة والذخائر خلفتها ما تبقى من عناصر الميليشيا قبل أن تلوذ بالفرار".
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