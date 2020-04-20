أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز 200 ألف شخص.
وأضافت الوزارة أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 200210 من 195944 حالة أمس الأحد.
ووفقاً لبيانات رويترز، فإن إسبانيا سجلت ثاني أعلى عدد من حالات الإصابة بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع إلى 20852 اليوم الاثنين من 20453 أمس.
هذا وأكد بنك إسبانيا المركزي أن اقتصاد البلاد سينكمش ما بين 6.8 و12.4 بالمئة هذا العام بناء على ما إذا كان الإغلاق الشامل المفروض بسبب فيروس كورونا منذ منتصف مارس آذار سيستمر ثمانية أسابيع أم 12 أسبوعاً.
وقال البنك المركزي إن الاضطراب الذي يعاني منه الاقتصاد الإسباني، شأنه شأن اقتصادات أخرى، "بالغ الشدة"، لكن درجة كبيرة من عدم التيقن مازالت تلقي بظلالها على الأوضاع. وتوقع أن يبدأ التحسن في النصف الثاني من العام، مفضياً إلى "تعاف ملحوظ" في 2021، مع نمو متوقع أن يدور بين 5.5 و8.5 بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإصابات في إسبانيا تتجاوز 200 ألف والمركزي يتوقع انكماشاً 12.4% هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.