كوفيد-19 يكشف عن "نقاط ضعف" في الأنظمة الصحية

أكد وزراء صحة مجموعة العشرين أن جائحة كورونا كشفت عن "نقاط ضعف منهجية" في أنظمة الصحة العالمية، بدون التطرق إلى قرار الولايات المتحدة المثير للجدل تعليق التمويل لمنظمة الصحة العالمية.

وجاء البيان بعد أن عقد وزراء صحة مجموعة العشرين اجتماعاً افتراضياً الأحد استضافته السعودية.

وقال الوزراء في بيان مشترك باللغة الإنكليزية إنهم أدركوا أن "جائحة كوفيد-19 سلطت الضوء على نقاط ضعف منهجية في الأنظمة الصحية".

وبحث الوزراء أيضاً "ضرورة رفع مستوى فعالية النظم الصحية العالمية من خلال مشاركة المعرفة وسد الفجوة في الجاهزية والقدرة على الاستجابة للوقاية من التهديدات الوبائية والاستجابة لها".

ولم يتطرق بيان وزراء صحة مجموعة العشرين إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي تجميد تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية في وسط تفشي وباء كوفيد-19، متهماً إياها بارتكاب "اخطاء" عديدة في كيفية مواجهة الأزمة.

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والولايات المتّحدة هي أكبر مساهم على الإطلاق في تمويل منظمة الصحة العالمية وقد دفعت لها العام الماضي 400 مليون دولار.

بينما انتقد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بشدّة قرار ترامب معتبراً أنّ "هذا ليس وقت خفض موارد" منظمة دولية كهذه منخرطة في المعركة ضدّ وباء كوفيد-19.

تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا المستجدّ أودى بحياة ما لا يقلّ عن 164 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأحد.

وشُخّصت أكثر من مليونين و363210 إصابات رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.