الجزائر ترصد نحو 200 مليون دولار لدعم العائلات المعوزة في رمضان

رصدت الجزائر نحو 200 مليون دولار لدعم الأسر المعوزة خلال شهر رمضان ، موازاة مع تقديم مساعدات غذائية لتلك التي تضررت من جائحة كورونا.

وكشف وزير الداخلية، كمال بلجود، خلال عرض قدمه أمام مجلس الوزراء اليوم الأحد، عن إحصاء مليونين ومائتي ألف عائلة، يجري تطهير(مراجعة) قوائمها لتجنب ازدواجية الاستفادة، ستستفيد من مساعدة مالية بنحو 100 دولار لكل عائلة.

كما نوه إلى أن العائلات المتضررة من جائحة كورونا التي استفادت من الإعانات التضامنية، بلغت 388 ألف عائلة، بكمية فاقت 12 ألف طن من المواد الغذائية المختلفة.

وذكر بلجود، حسب بيان لمجلس الوزراء، أن 220 ألف عائلة تقطن في 5500 منطقة ظل ( منطقة فقيرة منسية) حظيت بالتغطية الكاملة، سواء من حيث الإعانات، أو من حيث توفير مستلزمات الحياة الكريمة، كالمياه الصالحة للشرب وغيرها.

وأشار بلجود إلى أن الفئات الأخرى المتضررة من إجراءات الوقاية من وباء كورونا كأصحاب النشاطات الخاصة، فتبقى محل ضبط من طرف القطاعات المعنية، بقصد وضع الآليات والترتيبات اللازمة لضمان التكفل بها.​