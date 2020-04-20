البرهان يؤكد تماسك قوى الثورة بالسودان

الخرطوم ـ وكالات: جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان تأكيده على “وحدة وتماسك المنظومة الأمنية وحمايتها للتغيير ومكتسبات الثورة”. وقال البرهان، إن “جميع قوات الأمن وقوى الثورة على قلب رجل واحد”، متعهدا بـ”قطع الطريق أمام أي جهة تسعى للمزايدة أو لمحاولة اختراق مكونات المنظومة الأمنية والتشكيك في قوميتها أو ولائها للوطن”. بدورها، أكدت ما تعرف بـ”الحركة الشعبية لتحرير السودان” بقيادة عبد العزيز الحلو “دعمها الكامل لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وتعيين ولاة مدنيين ومجلس تشريعي انتقالي”. وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، وصف القيادي في قوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان بأنه “خطوة مهمة لدعم الجهود الرامية لاستكمال هياكل الحكم الانتقالي، وجهود إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل”.

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