سوريا: الأسد يستقبل ظريف..واجتماع ثلاثي مرتقب لمناقشة اللجنة الدستورية والوضع بإدلب

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات: استقبل الرئيس السوري بشار الأسد أمس وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف والوفد المرافق له. وتناول اللقاء آخر مستجدات المسار السياسي ومن بينها اللجنة الدستورية وعملية استانا وتطورات الأوضاع في الشمال السوري. كما بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بما في ذلك الاقتصادية منها وتشجيع الاستثمارات بين البلدين بما يعود بالنفع لصالح شعبي البلدين الشقيقين. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف بأن اجتماعا ثلاثيا بين روسيا وتركيا وإيران، سيجري من أجل إجراء مشاورات حول اللجنة الدستورية والوضع في إدلب.

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