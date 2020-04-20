لا وفيات لليوم الثالث بالصين والكوريون إلى الشوارع .. واكتشاف آثار للفيروس في مياه باريس

مع تسجيل مليونين و500 ألف إصابة حول العالم

ـ أكثر من 10 آلاف إصابة في السعودية و5 أدوية للعلاج في الإمارات

ـ إصابات جديدة في الكويت والبحرين وقطر ـ تمديد تعليق الدراسة بالجزائر وإجراءات العزل في تونس

ـ المغرب تقترب من 3 آلاف إصابة وسوريا تعلن عن الوفاة الثالثة

ـ مصر تبدأ تجارب استخدام البلازما و7 إصابات جديدة في فلسطين

ـ 4 حالات إصابة جديدة في لبنان وتمديد إغلاق مطار الخرطوم

ـ الوفيات بأميركا تتجاوز 41 ألفا و596 وفاة جديدة في بريطانيا

ـ أكثر من 200 ألف مصاب في إسبانيا والوفيات اليومية بإيطاليا عند أدنى مستوى

ـ ألمانيا تبدأ فتح الأعمال واستمرار وتيرة زيادة الوفيات في فرنسا

ـ تركيا تصبح بؤرة التفشي الثالثة واستراليون يطالبون باستمرار القيود

ـ نيوزيلندا تمدد العزل وأكثر من 47 ألفا حالة في روسيا

ـ أكثر من 10 إصابة في اليابان وبنجلاديش تغلق 7 قرى

ـ ارتفاع الإصابات بإندونيسيا وتايلاند والفلبين وتسجيل زيادة يومية قياسية بسنغافورة

بكين ـ عواصم ـ وكالات:

يستمر فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ في الانتشار وحصد الأرواح، ليقترب عدد المصابين به حول العالم من عتبة المليونين و500 ألف، فيما تم تسجيل أكثر من 165 ألف وفاة. بدورها، أعلنت الصين أمس إنها لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، وذلك في أحدث إشارات تعافيها من الفيروس. وأضافت أنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس في عموم الصين. يأتي ذلك فيما بدأ الكوريون الجنوبيون في العودة للعمل والازدحام في المراكز التجارية والحدائق وملاعب الجولف وبعض المطاعم بعد أن خففت كوريا الجنوبية قواعد التباعد الاجتماعي مع استمرار اتجاه حالات فيروس كورونا نحو التراجع. وأنهى عدد متزايد من الشركات من بينها إس كيه انوفيشن ونافر سياسة العمل من المنازل أو تخفيفها في الأسابيع الأخيرة على الرغم من استمرار شركات كثيرة في تطبيق ساعات عمل مرنة والحد من التنقل والاجتماعات المباشرة. وامتلأت الحدائق والجبال وملاعب الجولف بالزائرين في مطلع الأسبوع في حين بدأت المراكز التجارية والمطاعم في العودة ببطء لطبيعتها.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الفرنسية العثور على “آثار ضئيلة” لفيروس كورونا المستجد في مياه العاصمة باريس، والتي تستخدم في تنظيف الحدائق والشوارع. وبحسب ما نشرته تقارير، طمأنت السلطات سكان باريس بأن مياه الشرب غير معرضة لخطر التلوث. ويثير الاكتشاف القلق لدى السلطات التي قامت على الفور بإغلاق شبكة المياه كإجراء احترازي. وأشار مسؤولون إلى أن المياه غير الصالحة للشرب يتم سحبها من نهر السين وقناة أورك، وتستخدم في تنظيف الشوارع وري العشب في المتنزهات والحدائق المغلقة حاليا.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة في الممكلة العربية السعودية، تسجيل 1122 إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 10484 حالة. وفي دولة الإمارات كشفت رئيسة اللجنة الوطنية السريرية لمرض كورونا، الدكتورة نوال أحمد الكعبي، عن استخدام الإمارات 5 أدوية ضمن البروتوكول الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، تشمل عقار هيدروكسي كلوروكين، وعقار فافيبيرافير ومضاد فيروسات”RNA”، ومانع التجلط، إضافة إلى البلازما. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 1995 حالة، بينما تماثل للشفاء 367 حالة، وتوفى 9 حالات. كما أعلنت البحرين عن تسجيل 100 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1107 حالة قائمة. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.

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إلى ذلك، قررت وزارة التربية الجزائرية تمديد تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التربوية حتى 29 أبريل الجاري. كما قال رئيس وزراء تونس إلياس الفخفاخ إن تونس مددت إجراءات العزل العام لوقف تفشي فيروس كورونا حتى الرابع من مايو. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 2855 إصابة، منها 141 حالة وفاة. في السياق، أعلنت وزارة الصحة السورية عن وفاة حالة من الإصابات الجديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 حالات. وفي مصر، بدأت وزارة الصحة تجارب مبدئية لاستخدام بلازما المتعافين من كورونا، في علاج المصابين بالفيروس، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة). وقد أعلنت الوزارة في وقت سابق، تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 حالة وفاة. وفي فلسطين قال مسؤول في وزارة الصحة إنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية منها إصابتان في قطاع غزة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 449 بما في ذلك في القدس.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المثبتة مخبرياً إلى 677 إصابة. فيما أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية قراراً يقضي بتمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الطيران للرحلات الدولية و الداخلية حتى يوم 20 مايو المقبل.

دوليا، قالت وزارة الصحة الإيرانية إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وصل إلى 5209 وأضافت أن إجمالي الإصابات في إيران، بلغ 83505 حالات. من جهتها، قالت بريطانيا في تحديثها اليومي لإحصاءات وفيات كوفيد 19 إنها سجلت 596 حالة جديدة بالمستشفيات مما رفع الإجمالي لأكثر من 16 ألفا. وفي اميركا، كشف إحصاء رويترز أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد تجاوز 41 ألفا، وهو أعلى عدد وفيات على مستوى العالم وتقريبا ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم. بدورها، قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد تجاوز 200 ألف شخص. وفي إيطاليا قالت وكالة الحماية المدنية إن وفيات وباء فيروس كورونا زادت 433 حالة وهو أدنى مستوى يومي منذ أسبوع بينما تباطأ عدد حالات الإصابة الجديدة إلى 3047 من 3491 في اليوم السابق. الى ذلك، دخلت ألمانيا أمس مرحلة جديدة في معركتها ضد الوباء، حيث تم السماح لبعض أماكن العمل بفتح أبوابها بعد شهر من إغلاقها. بدورها، سجلت فرنسا 395 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 19718 واستمرت وتيرة زيادة الوفيات في التباطؤ كما تراجع عدد الأشخاص في العناية الفائقة.

على صعيد متصل، أصبحت تركيا بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد الثالثة في العالم، بعد أوروبا والولايات المتحدة، إذ سجلت قفزة في أرقام الإصابات. حيث أعلنت وزارة الصحة إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في تركيا ارتفعت إلى 86306، وهو أعلى إجمالي لأي دولة خارج أوروبا أو الولايات المتحدة. يأتي ذلك فيما حذر أكثر من 150 اقتصاديا استراليا الحكومة من تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد مع تباطؤ وتيرة الإصابات إلى أدنى مستوى لها منذ أسابيع. بدورها، قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن نيوزيلندا ستمدد تدابير العزل العام السارية لمكافحة فيروس كورونا أسبوعا ستنتقل بعده لمستوى أقل من القيود. وفي روسيا، تم تسجيل 4268 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 47121 حالة إصابة.

في السياق، ارتفع عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى اليابان، إلى 10810 حالات، بعد تسجيل إصابات جديدة. وفي بنجلاديش قال مسؤولون إن بنجلاديش شددت إجراءات العزل العام على سبع قرى بعدما حضر عشرات الآلاف جنازة رجل دين برغم الإغلاق المفروض وذلك بهدف السيطرة على تفشي فيروس كورونا. الى ذلك، ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة في إندونيسيا إلى 6575 إصابة، كما قال مسؤول كبير بالقطاع الصحي في تايلاند إن بلاده سجلت 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي لديها إلى 2792 حالة. في حين أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و200 إصابة أخرى. بدورها، أكدت وزارة الصحة في سنغافورة 1426 إصابة جديدة بمرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا، في زيادة يومية قياسية رفعت عدد الإصابات إلى 8014.