فرانكفورت ـ رويترز: كرر رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي مطالباته للاتحاد الأوروبي بإصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو لإظهار تضامن الاتحاد الأوروبي في مواجهة أزمة فيروس كورونا. وقال كونتي في مقابلة مع صحيفة زوديتشه تسايتونج الألمانية إن إصدار مثل هذه السندات ليس القصد منه مشاركة الدين الإيطالي الفردي السابق أو اللاحق. وقال كونتي إنه يتعين على ألمانيا وهولندا تغيير وجهات نظرهما لإظهار أن أوروبا تتكلم بلسان واحد. وقالت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مدعومة من هولندا إنها لا تعتبر السندات المشتركة لمنطقة اليورو الطريق الصحيح لدعم الإنفاق الصحي ودعم خطط الإنقاذ الاقتصادي في تكتل عملة اليورو المكون من 19 دولة. وتريد برلين تطبيق آلية الاستقرار الأوروبية “إي.إس.إم” بدلا من السندات المشتركة لمنطقة اليورو بينما يمكن أن يكثف بنك الاستثمار الأوروبي جهوده لإعطاء الشركات المتعثرة ضمانات قروض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء إيطاليا يطالب بتضامن أوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.