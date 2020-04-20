انهيار تاريخي لسعر النفط الأمريكي

وبحلول الساعة 08:49 بتوقيت موسكو، جرى تداول عقود الخام الأمريكي الآجلة عند مستوى 4.97 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 72.8% عن سعر التسوية السابق.

ويعود هذا المستوى الذي سجله الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" الأدنى في التاريخ، وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول الخام الأمريكي في نحو 5 سنوات.



في حين تم تداول مزيج "برنت" العالمي عند مستوى 26.39 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 6.02% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ".

وعزا خبراء هذا الهبوط لتراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا، واقتراب مستودعات النفط الأمريكية من الامتلاء.