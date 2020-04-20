انهيار تاريخي لسعر النفط الأمريكي

هوى سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 70%، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه.
وبحلول الساعة 08:49 بتوقيت موسكو، جرى تداول عقود الخام الأمريكي الآجلة عند مستوى 4.97 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 72.8% عن سعر التسوية السابق.
ويعود هذا المستوى الذي سجله الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" الأدنى في التاريخ، وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول الخام الأمريكي في نحو 5 سنوات.
في حين تم تداول مزيج "برنت" العالمي عند مستوى 26.39 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 6.02% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ".
ويعود هذا المستوى الذي سجله الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" الأدنى في التاريخ، وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول الخام الأمريكي في نحو 5 سنوات.
في حين تم تداول مزيج "برنت" العالمي عند مستوى 26.39 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 6.02% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ".
وعزا خبراء هذا الهبوط لتراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا، واقتراب مستودعات النفط الأمريكية من الامتلاء.
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