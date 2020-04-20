نتانياهو وغانتس يخفقان في التوصل لاتفاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتانياهو، وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس اليوم الإثنين، في مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة. إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن اللقاء انتهى بعد 90 دقيقة من بدايته دون التوصل لاتفاق، وأشارت التقارير إلى أنه لا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول اللجنة القضائية. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، أن غانتس غادر مكان الاجتماع متوجهاً إلى الكنيست، حيث من المتوقع أن يفسح المجال لمشروع قانون يهدف إلى منع نتانياهو من تشكيل أي حكومة. وكان حزب غانتس هدد بإمكانية طرح مشاريع قوانين تستهدف نتانياهو على الكنيست اليوم. وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أحال الخميس الماضي رسمياً المهمة الصعبة لتشكيل الحكومة الجديدة إلى البرلمان، بعدما فشل بيني غانتس، والذي كان مكلفاً بتشكيل الحكومة، في مهمته. وبنقل التفويض للكنيست، سيكون أمام أي نائب، بما في ذلك غانتس ونتانياهو، أسبوعان لتشكيل حكومة إذا ما تمكن من الحصول على دعم 61 نائباً في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً في غضون 21 يوماً، وإذا لم يفلح ذلك فإن إسرائيل ستتجه لإجراء رابع انتخابات منذ أبريل(نيسان) من عام 2019.

