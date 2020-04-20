الأردن: 5 قتلى بانفجار قنبلة قديمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

أدى انفجار قنبلة قديمة في مدينة المفرق شمال شرق العاصمة الأردنية عمان ظهر اليوم الإثنين، إلى مقتل 5 (امرأة و4 من أطفالها) وجرح آخرين في حصيلة أولية، بحسب مصدر أمني توقع ارتفاع عدد الوفيات لاحقاً. وقال المصدر الأمني إن "القنبلة التي انفجرت في حي الفدين في مدينة المفرق، كانت بين خردوات جمعها تجار خردة، ثم انفجرت بهم في طابق أرضي من بناية سكنية". وأضاف المصدر أن "الحصيلة الأولية تشير إلى وقوع العديد من الإصابات بعضها بحالة خطيرة".

