رئيس لجنة الإفتاء بالجزائر يدعو لصلاة التراويح بالمنازل فى رمضان بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

دعا رئيس اللجنة الوزارية للإفتاء بالجزائ، محمد ادير مشنان، اليوم، الاثنين، الأسر الجزائرية إلى أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك فى المنازل، على خلفية أزمة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقال مشنان - في تصريحات اليوم بالجزائر العاصمة - "إن أبواب المساجد مغلقة فى الأيام الأولى من شهر رمضان غير إن أبواب عبادة الله مفتوحة لا تغلق ونحن نتعامل مع الله ولا نتعامل مع المساجد"، داعيًا إلى أداء صلاة التراويح في البيوت. ودعا إلى وجوب اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير الوقائية الطبية حيث لا تصبح البيوت مكان لاجتماع الجيران، وقال إن "مفاتيح الخير كثيرة، مؤكدًا على ضرورة استغلال هذا الشهر للذكر والاستغفار والقيام بأعمال الخيرية والاخذ بهدي النبي (ص) الذي كان من أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان". كما طالب بمساعدة المحتاجين والفقراء وتقديم المساعدات الطبية للمستشفيات في إطار منظم بالتنسيق مع الجمعيات التضامنية. وأشار إلى أن هناك برنامجًا على مدار شهر رضمان المبارك حيث سيتم من خلال مآذن المساجد ومكبرات الصوت قراءة القرآن وتقديم بعض المواعظ الدينية والصحية والثقافية كما سيكون لكل الأئمة منابر افتراضية في وسائل الاتصال الاجتماعى. وقال ، إن "المسجد في الجزائر مندمج تمام الاندماج مع منظومة الجهد الوطنى، والتكافل الاجتماعى، كما يقوم بالتنسيق مع كل الفاعلين ومؤسسات الدولة الجزائرية على غرار الحماية المدنية ووزارة التضامن الوطني من أجل تنسيق الجهود للوصول الى كل المواطنين" .