هولندا: 76 وفاة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

قالت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الإثنين، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع 750 إلى 33405 حالات كما تم تسجيل 67 حالة وفاة جديدة. وقال المعهد الهولندي للصحة العامة في تقريره اليومي المُحدّث إن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حاليا 3751 وفاة. ويحذر المعهد من أن العدد الحقيقي لحالات الإصابة والوفيات في هولندا أعلى من ذلك لأن الفحوص تشمل بالأساس العاملين في مجال الصحة والمرضى فقط.

