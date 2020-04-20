- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هولندا: 76 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
قالت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الإثنين، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع 750 إلى 33405 حالات كما تم تسجيل 67 حالة وفاة جديدة. وقال المعهد الهولندي للصحة العامة في تقريره اليومي المُحدّث إن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حاليا 3751 وفاة. ويحذر المعهد من أن العدد الحقيقي لحالات الإصابة والوفيات في هولندا أعلى من ذلك لأن الفحوص تشمل بالأساس العاملين في مجال الصحة والمرضى فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر هولندا: 76 وفاة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.