الرئيس الفلسطيني يوجه بتخفيف إجراءات مواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، الحكومة الفلسطينية بتخفيف الإجراءات المتخذة ضمن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا "بطريقة مدروسة" في بعض المناطق مع قرب حلول شهر رمضان. وقال عباس، لدى ترؤسه عبر الانترنت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الجهود الحكومية في مواجهة أزمة فيروس كورونا "أثمرت عن نتائج إيجابية" لصالح حماية الفلسطينيين. وأضاف أن "الأزمة وضعتنا أمام خيارين، إما إجراءات قد يراها البعض قاسية، وإما أن نخسر شعبنا، ولذلك فإننا سنفعل كل شيء، إلا أن نخسر أبناء شعبنا، فنحن نريد أن نحافظ على أرواحهم وأولادهم". وانتقد عباس إسرائيل بشأن "عدم اتخاذ أي إجراء للتعامل مع العمال (الفلسطينيين) الذين يعملون لديها". وأضاف "نحن نسعى لكي لا يصبحوا مصدرا للمرض من خلال التزامهم بالحجر المنزلي، وإجراء الفحوصات اللازمة لمن تظهر عليه الأعراض". وكان عباس مدد مطلع الشهر الجاري حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوماً أخرى، بعد أن كان فرضها في الخامس من مارس الماضي، على إثر تسجيل أول إصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية. وفي الشأن السياسي، حذر عباس الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية من الإقدام على ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية. وقال إنه "رغم انشغالنا بالتصدي لفيروس كورونا، إلا أن ذلك لم يشغلنا عن همنا الأساسي، ألا وهو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، ولم نغفل لحظة عما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من اعتداءات ومخططات وتحديدا ما يتعلق بالضم أو صفقة العصر (خطة السلام الأمريكية)".

