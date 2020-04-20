مصر للطيران تبدأ غداً رحلات إستثنائية لإعادة العالقين في الخارج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الطيران المدني المصرية، أن شركة مصر للطيران، ستبدأ غدا الثلاثاء، ولمدة 8 أيام، تسيير رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج، على أن تعود كافة الرحلات إلى مطار مرسى علم شمال شرق القاهرة.



وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، أن أولى الرحلات لإعادة العالقين ستنطلق غدا الثلاثاء إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ثم الأربعاء إلى الرياض، والخميس تسير مصر للطيران ٦ رحلات إلى واشنطن، وكازابلانكا، وأمستردام، وموسكو، والبحرين، وبومباي .

وأضاف البيان: وفي نفس اليوم تسير شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني ٤ رحلات إلى فرانكفورت، والمالديف، والجزائر، وبرشلونة.

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والجمعة المقبل، تسير مصر للطيران ٣ رحلات إلى واشنطن وجوهانسبرج، ورحلة تنطلق من بانكوك إلى كوالالامبور، كما تسير "إير كايرو" رحلتين إلى أثينا وبلجراد، والسبت رحلة إلى فرانكفورت، والأحد إلى كييف، وجاكرتا، والإثنين إلى أديس أبابا ونيروبي، على أن تعود جميع الرحلات إلى مطار مرسى علم الذي يبعد عن القاهرة بنحو 667 كيلومترا من ناحية الشمال.

وقالت مصادر مطلعة، إن جميع الرحلات القادمة من الخارج سيخضع ركابها للحجر الصحي لمدة 14 يوما، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع العين الإخبارية عن تلك المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، أن هناك تنسيقا بين جميع الوزارات المعنية للتواصل مع المصريين العالقين في الخارج الراغبين في العودة لمصر.

كانت سلطة الطيران المصرية، أعلنت توقف حركة الطيران سواء القادمة إلى مصر أو المغادرة منذ 19 مارس/آذار الماضي، باستثناء رحلات الشحن الجوي، والشارتر لعودة الأفواج السياحية، والإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.

والسبت الماضي، وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود الحالية لإعادة المصريين العالقين في الخارج، بما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ البلاد