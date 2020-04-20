الجزائر تسجل 9 وفيات و89 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الاثنين، تسجيل 9 وفيات و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

Advertisements

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، في الإيجاز الصحفي اليومي، ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 384 حالة، وزيادة مجموع الإصابات إلى 2718 موزعة عبر 47 ولاية.

كما نوه المتحدث إلى تماثل 52 شخصا للشفاء، مما يرفع عدد الذين تعافوا من المرض إلى 1099 حالة.