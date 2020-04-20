- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تسجل 9 وفيات و89 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الاثنين، تسجيل 9 وفيات و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، في الإيجاز الصحفي اليومي، ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 384 حالة، وزيادة مجموع الإصابات إلى 2718 موزعة عبر 47 ولاية.
كما نوه المتحدث إلى تماثل 52 شخصا للشفاء، مما يرفع عدد الذين تعافوا من المرض إلى 1099 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تسجل 9 وفيات و89 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.