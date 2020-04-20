بريطانيا تتخوف من موجة ثانية لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن بريطانيا في حاجة إلى التيقن من أن أي رفع أو تخفيف لإجراءات التباعد الاجتماعي لن يتسبب في موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد. وأضاف المتحدث للصحفيين "مصدر القلق الأكبر هو حدوث موجة ثانية، هذا ما سيُلحق في نهاية المطاف أكبر ضرر بالصحة والاقتصاد". وأردف "إذا استأنفنا الحركة بشكل أسرع من اللازم فقد يبدأ الفيروس في الانتشار بشكل متسارع مجدداً. نحتاج إلى التيقن من أنه إذا تحركنا لرفع بعض إجراءات التباعد الاجتماعي فلن يؤدي ذلك إلى عودة انتشار الفيروس بشكل متسارع".

