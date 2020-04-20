الأردن: رفع العزل عن أسخن بؤرة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

بعد 26 يوماً من العزل من قبل قوات الجيش الأردني، وتراجع ظهور إصابات فايروس كورونا فيها إلى الصفر في الأسبوعين الأخيرين، أوصت لجنة الأوبئة الأردنية إلى رفع العزل عن 6 قرى في محافظة إربد شمال المملكة، اعتبرت من أسخن المناطق في المملكة من حيث العدوى وانتشار الفايروس في بداية الأزمة بالمملكة. وكانت هذه القرى وهي (جحفية، حبكا، ايدون، الصريح، أيدون وسوم) تعرّض سكانها للعدوى بشكل كبير، إثر حفل زفاف لأحد أبناء إحدى هذه القرى شارك فيه 550، إضافة إلى مصابين قادمين من اسبانيا وإيطاليا، ما عرّض أكثر من 100 من أبناء هذه القرى للإصابة بالفيروس، قبل أن تلجأ خلية الأزمة في المركز الوطني للأزمات إلى فرض عزل شامل على هذه القرى وقطع الطرق بينها بالحواجز العسكرية والسواتر الاسمنتية. وقال مصدر في اللجنة ، إن المناطق الـ6 لم تسجل أية إصابات جديدة منذ 14 يومياً، مشيراً إلى أن جميع المصابين منها تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى بعد فحوصات نهائية أثبتت نتائجها بأنها سلبية. واضاف أن فرق الاستقصاء الوبائي تمكنت خلال الفترة الماضية من السيطرة على الوباء في هذه المناطق من خلال عزل المصابين في المستشفيات، والحجر على باقي السكان في هذه القرى في منازلهم بحيث وفرض حظر التجول الشامكل فيها وتم وضع حواجز على مداخل هذه القرى من قبل الجيش بحيث تم عزلها عن بعض. وعمل الجيش على توصيل المواد التموينية للسكان إلى منازلهم، بعد أن منع الدخول والخروج من هذه القرى إلا بتصاريح أمنية من الحاكم الإداري. وسجل الأردن حتى يوم أمس 417 إصابة بفيروس كورونا، أكثر من ثلثيهم تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى.

