أدنى زيادة في عدد الوفيات بكورونا في مستشفيات انجلترا منذ أسبوعين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020 ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في مستشفيات انجلترا إلى 14829 بعد تسجيل 429 وفاة جديدة في أدنى زيادة يومية، منذ أسبوعين على الأقل. وقالت هيئة الصحة الوطنية إن 15 متوفيا "تتراوح أعمارهم بين 49 و92 عاماً لم تكن لديهم مشاكل صحية معروفة".





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