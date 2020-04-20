الإيطاليون يساعدون المحتاجين بطريقة مبتكرة في ظل كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

رغم كونها إحدى أكثر الدول تضرراً جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد19-)، وجد سكان إيطاليا طريقة رائعة لمواصلة فعل الخير فيما يبقيهم الفيروس في المنزل. فقد بدأ عدد متنامي من السكان في المدن الإيطالية تعليق سلال صغيرة من المكرونة والبسكويت وغيرها من البضائع من نوافذ منازلهم. وهذه بادرة طيبة يمكن رؤيتها على نطاق واسع في الجنوب الأكثر فقراً في نابولي، على سبيل المثال. كما أن الأشخاص يعلقون السلال لمساعدة هؤلاء المحتاجين في ميلانو في إقليم بلومباردي المتضرر بشدة. وفي وسط روما، لصق الأطفال ورقة ملونة على سلة متدلية من الطابق الثاني مكتوب عليها "إذا أحتجت شيئا... أخدم نفسك". وتشهد إيطاليا إغلاقاً صارماً منذ العاشر من مارس (آذار) ولا يسمح للإيطاليين بمغادرة المنزل سوى لأسباب خاصة مثل شراء الطعام أو الذهاب إلى الطبيب أو إذا لم يمكن باستطاعتهم العمل من المنزل. ونظراً لغلق الكثير من المتاجر والمصانع، خسر الملايين من الأشخاص مصادر دخلهم الرئيسية ويُخشى من أن الكثير من المشردين وغيرهم من محدودي الدخل سوف يعانون على وجه خاص.

