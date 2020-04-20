ألمانيا: لم نتعهد لأمريكا بشراء مقاتلات إف 18

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الإثنين، إن وزيرة الدفاع انيغريت كرامب كارنباور لم تتعهد لنظيرها الأمريكي مارك إسبر بشراء مقاتلات أمريكية. وقال المتحدث إن "المحادثات حول الإحلال الضروري لطائرات جديدة محل طائرات تورنادو المتقادمة في سلاح الجو الألماني، تجري منذ أسابيع وتخدم الإعداد للقرار". ومن المنتظر أن تمثل كرامب كارنباور، زعيمة حزب المستشارة انغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، أمام لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني بعد غد الأربعاء. وذكر المتحدث أن كرامب كارنباور أخطرت إسبر بأنها "تنوي اقتراح حل يعتمد على حصة بأقل من الثلث من المنتجات الأمريكية"، وأوضح أن الأمر لا يتعلق بقرار" إذ عليها العمل على أن تقدم الوزارة حلاً فنياً". وتتضمن خطط وزارة الدفاع إحلال ما يصل إلى 93 طائرة طراز يوروفايتر، و45 طائرة إف 18 محل أسطول طائرات تورنادو المتقادمة وذلك اعتباراً من 2025. ومن المنتظر شراء المقاتلات الأمريكية ليستخدمها الجيش الألماني في القتال الجوي الإلكتروني وخطة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والمعروفة باسم "المشاركة النووية" للردع النووي. وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية كتبت أمس أن كرامب كارنباور أرسلت بريداً إلكترونياً إلى إسبر يوم الخميس الماضي، قالت له فيه إن "الجيش الألماني ينوي طلب 30 مقاتلة إف 18 من طراز سوبر هورنت، و15 مقاتلة من طراز غرولر".

