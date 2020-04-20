شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميركل تطالب بالحذر والانضباط لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020 قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الإثنين، إن على ألمانيا توخي الحذر والانضباط في حربها على فيروس كورونا لتفادي انتكاسة في الأسابيع المقبلة. وقالت ميركل للصحافيين إن "ألمانيا سترى في أسبوعين فقط إذا كان تخفيف القيود الجزئي اليوم الإثنين على الحياة العامة سيدفع معدل الإصابات للزيادة". وأضافت "علينا توخي الحذر والالتزام".





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