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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هونغ كونغ تعلن عدم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد مركز الحماية الصحية التابع لوزارة الصحة في هونغ كونغ أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين، وهو أول يوم لا يشهد إصابات منذ بدء تسجيل الحالات.
ونجحت الإجراءات التي اتخذتها المدينة لتعقب ورصد وعلاج المصابين، إلى جانب تدابير خفض والقضاء على العدوى، حيث تم تسجيل 1025 حالة إصابة مؤكدة وأربع حالات وفاة فقط. ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه دول العالم تصاعد حالات الإصابة والوفاة بسبب انتشار الوباء.
ولم يصل عدد حالات الإصابة الجديدة التي يتم تسجيلها يوميا إلى عشر حالات لعدة أيام، وتقدم البيانات التي سجلت اليوم الاثنين بارقة أمل في رفع القيود التي تحكم الحياة اليومية قريبا.
ومع ذلك، تواصل الحكومة مناشدة المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتطلب منهم تقليل الخروج وتجنب الأنشطة الاجتماعية من أجل تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى.
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