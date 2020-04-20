ألمانيا تتكفل بنفقات علاج أوروبيين مصابين بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الإثنين، أنها ستتحمل نفقة علاج الأوروبيين المصابين بكورونا والذين يخضعون للعلاج في مستشفياتها وتتطلب رعايتهم الاستعانة بجهاز التنفس الإصطناعي. وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، قبل اجتماع لمجلس الوزراء حول أزمة فيروس كورونا الجديد، إن كلفة رعاية المرضى قد تصل إلى نحو 20 مليون يورو. وأوضح، أن "ألمانيا ستدفع تكاليف رعاية المرضى" الأوروبيين "لأن هذا هو مفهومنا للتضامن الأوروبي". واستقبلت ألمانيا، الأقل تضرراً من جيرانها بالوباء، والتي تملك أسرة شاغرة في أقسام الإنعاش، مرضى أوروبيين منذ نهاية مارس (آذار) الماضي، لتخفيف العبء عن الأنظمة الصحية في الدول المجاورة. وأشار الوزير إلى أن برلين تتحمل حالياً نفقة علاج "أكثر من 200 مصاب بالفيروس" وتملك "القدرة، إذا لزم الأمر، على استيعاب المزيد". وبين الذين دخلوا المستشفى في ألمانيا، 130 من فرنسا و 44 من إيطاليا، و55 من هولندا، حسب متحدث باسم وزارة الخارجية الإثنين. ويأتي الإعلان بالتزامن مع إعادة فتح غالبية المتاجر التي لا تزيد مساحتها على 800 متر مربع الإثنين، في جزء من الرفع التدريجي للإغلاق في ألمانيا. وأعلن شبان الجمعة أن فيروس كورونا بات "تحت السيطرة". وسجلت ألمانيا حتى الإثنين 141672 إصابة و4404 وفيات، حسب آخر حصيلة لمعهد روبرت كوخ.

