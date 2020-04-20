القبض على لبناني في بولندا بتهمة التخطيط لاعتداءات إرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

أوقف لبناني في بولندا للاشتباه في تحضيره لاعتداءات في أوروبا الغربية وارتباطه بتنظيم داعش، على ما أفادت الأجهزة الخاصة البولندية اليوم الإثنين. وقال المتحدث باسم الوزارة المشرفة على الأجهزة الخاصة البولندية ستانيسلاف زارين في بيان، إن المعلومات تشير إلى أن الرجل الموقوف في 16 أبريل(نيسان) الجاري، كان يشكل "خطراً فعلياً على الأمن الداخلي للجمهورية البولندية ومواطني بلادنا". وأوضح البيان، أن الرجل الذي لم تكشف هويته "كان يخطط لإقامة شبكة على أراضي بولندا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ اعتداءات إرهابية في دول أوروبا الغربية". وتابع البيان، أن للموقوف "روابط عائلية مع إرهابيي ما يُعرف بتنظيم داعش الذين قتلوا في المعارك ضد قوات التحالف على أراضي سوريا والعراق". ويعتقد، حسب المتحدث أن الرجل تواصل بشكل مكثف عبر الإنترنت خلال إقامته في بولندا مع مجموعات في داعش، وأشخاص على ارتباط بالتنظيم يقيمون في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي. وكان يقدم مساعدة مالية لعناصر هذا التنظيم في سوريا، وفق المصدر ذاته. وقال المتحدث إنه أودع مركزاً تحت مراقبة أمنية في شرق بولندا.

