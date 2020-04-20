شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميركل تطالب الصين بالشفافية لمعرفة أصل كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020 دعت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، الحكومة الصينية الإثنين، إلى التحلي بأكبر قدر من الشفافية لمعرفة كيفية نشوء فيروس كورونا الجديد، مع استمرار اتهام بكين بتعمد التقليل من آثار الوباء على أراضيها. وقالت ميركل في مؤتمر صحافي: "كلما كانت الصين شفافة في موضوع نشوء الفيروس كان ذلك أفضل للجميع في العالم، بهدف أخذ العبر".





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