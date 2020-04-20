مقتل العشرات بهجمات لطالبان في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

قتل عناصر من طالبان 23 جندياً أفغانياً على الأقل و9 مدنيين، وفق ما أفاد به مسؤولون الإثنين، في وقت تشهد أفغانستان موجة جديدة من العنف رغم الاتفاق الذي أبرمته الحركة المتمردة مع واشنطن، وأزمة كورونا الجديد التي تزداد سوءاً. وكان من المفترض، بموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، أن الحركة والحكومة الأفغانية، أنهتا الآن تبادل السجناء وبدأتا محادثات للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. لكن مشاكل عديدة عرقلت تبادل السجناء، إذ أوردت كابول أن طالبان تطالب بالإفراج عن عناصر خطرين للغاية. وهاجمت طالبان ليل الأحد في إقليم تخار قاعدة عسكرية للجيش ما أودى بـ 16 جندياً وعنصري شرطة، حسب المتحدث الإقليمي بإسم الشرطة خليل آسر. وأكد المتحدث بإسم حاكم الولاية محمد جواد هاجري الهجوم، واتهم طالبان، مشيراً إلى أنه أودى بـ19 شخصاً. أما في الجنوب، فهاجمت طالبان نقطة تفتيش للشرطة قرب تارين كوت، عاصمة إقليم أورزغان. وقال زيلاغي عبدي المتحدث بإسم حاكم الولاية إن "5 عناصر شرطة قتلوا وجرح ثلاثة" في الهجوم، وهي حصيلة أكدها رئيس مجلس أورزغان الإقليمي أمير محمد. وفي إقليم بلخ في شمال البلاد، قتل المتمردون 9 مدنيين قاوموا محاولة ابتزازهم للحصول على أموال، حسب ما قال حاكم المنطقة سعيد عارف إقبالي. ولم تعلق طالبان على الهجمات لكنها لطالما اشتكت من استهداف مسلحيها، من قبل القوات الحكومية والأمريكية. وينتشر العنف في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة، وطبقاً لاتفاق التفاهم بين واشنطن وطالبان، تتجنب الأخيرة تنفيذ أي هجمات في المدن. كما ينص الاتفاق على انسحاب القوات الأجنبية بحلول يوليو(تموز) 2021 إذا التزم المتمردون بضمانات أمنية مختلفة وعقدوا محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية. واستمر القتال رغم انتشار فيروس كورونا في البلاد، بعد تسجيل 1026 إصابة و36 وفاة بالفيروس في وقت يخشى أن تكون الأرقام الفعلية أكبر بكثير في البلد الفقير الذي لا يملك أجهزة فحص كافية.

