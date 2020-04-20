روسيا: وضع آلاف الجنود في الحجر الصحي بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين، إنها أمرت بوضع آلاف الجنود في الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد إلغاء عرض عسكري ضخم كانوا يتدربون عليه في الميدان الأحمر بالعاصمة موسكو بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد. كان من المقرر إقامة العرض بمشاركة ما يصل إلى 15 ألف جندي، إلى جانب المعدات العسكرية في 9 مايو (أيار) للاحتفال بالذكرى الـ75 لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، الحدث الذي كان الكرملين يأمل أن يستعرض فيه نفوذ روسيا العسكري والدبلوماسي. وقالت قناة "زفيزدا" التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع اليوم، إن جميع الجنود الذين شاركوا في التدريبات في موسكو سيعادون إلى ثكناتهم الدائمة في جميع أنحاء البلاد، لعزلهم لمدة أسبوعين. ولم تذكر الوزارة إذا كان الحجر الصحي مجرد إجراء احترازي، أو أن أياً من جنودها مرض، أو وضعه تحت الملاحظة، لكنها أعلنت تطهير المركبات العسكرية، والقطارات، والطائرات المستخدمة في إعادة تمركزهم. وتشير تقارير وسائل الإعلام الروسية إلى أن الفيروس انتشر بين الذين شاركوا في التدريبات.

